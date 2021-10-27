Подгорица, , 13:19 — REGNUM С момента появления коронавируса в Черногории в марте 2020 года зарегистрировано более 140 000 заразившихся и заболевших. В частности, данные сайта covidodgovor. me показывают, что с начала эпидемических событий в стране 72 965 женщин и 68 383 мужчины заразились коронавирусом.

Сертификат о прививках Дарья Драй © ИА REGNUM

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Интересно отметить, что 4485 детей в возрасте до девяти лет также были инфицированы, и статистика показывает, что на данный момент 12 310 детей в возрасте от 10 до 19 лет были заражены.

Однако большинство людей с коронарной болезнью находятся в возрастном интервале от 30 до 39 лет — 26 482. Сразу за ними идут пациенты, которые принадлежат к группе на десять лет старше, от 40 до 49 лет, из которых в общей сложности 23 209 человек были инфицированы.

На третьем месте — молодежь в возрасте от 20 до 29 лет, из них 20 417 человек.

Пациентов с ковидом в возрасте от 60 до 69 лет в Черногории было зарегистрировано 17 133, а в возрастной группе от 70 до 79 лет — 9 024 пациента. Коронавирусом заражались 3841 гражданин в возрасте от 80 до 89 лет и 355 пациентов старше 90 лет.