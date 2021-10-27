Москва, , 13:19 — REGNUM Новым художественным руководителем МХТ имени А.П. Чехова назначили актера и режиссера Константина Хабенского. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

Константин Хабенский Цитата из к/ф «Ирония судьбы. Продолжение». реж Тимур Бекмамбетов. 2007. Россия

В пресс-релизе, который приводит РИА Новости, отмечается, что поста художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова по собственному желанию покинул заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии РФ Сергей Женовач.

«На этой должности его сменит ведущий российский актер, режиссер театра и кино Константин Хабенский», — говорится в сообщении.

Также указывается, что российское Минкультуры с уважением относится к решению Женовача и балгодарит его за проделанную работу. При этом отмечается, что от Хабенского ожидают, что он будет развивать традиции МХТ и предлагать зрителем новые творческие проекты.

«Уверены, Константин Юрьевич обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень. Он много лет трудится в МХТ им. А. П. Чехова, хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри. Благодаря этому сможет быстро включиться в работу в новой должности», — добавляется в сообщении.

Отметим, Сергей Женовач стал худруком МХТ имени А.П. Чехова после смерти Олега Табакова. Константин Хабенский работает в театре с 2003 года.