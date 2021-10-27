Киев, 27 октября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Транзит газа через Украину может быть сохранён, но решать этот вопрос следует после запуска «Северного потока — 2», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 27 октября, комментируя высказывания главы «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ. Украина

Как сообщалось ранее, Макогон заявил, чтоУкраина предлагает России продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь окончания действующего договора, еслив этоместь«заинтересованность американской и немецкой сторон».

« Украинцы «великолепны»: продлите с нами контракт на транзит вашего газа, потому что нам это выгодно — нам нужно много денег, чтобы продолжать вам гадить и чтобы ещё в карман можно было откладывать. И сделайте это быстро, потому что так хотят американцы и немцы. Хотят ли этого немцы, это большой вопрос, потому что газ, поставляемый через Украину, будет стоить дороже газа, поставляемого по «Северному потоку — 2». Но то, что американцы хотят именно этого, понятно.

Киев заинтересован в том, чтобы действующий контракт на транзит российского газа через территорию Украины был продлён до того, как российский газ пойдёт в Европу по СП-2, потому что потом конъюнктура существенным образом изменится. Но немаловажно и стремление Киева политически привязать Россию к украинскому маршруту, причём привязать, пытаясь подключить давление со стороны Вашингтона и Берлина. Что это, как не применение транзита в качестве силового рычага, или, как сейчас твердят недруги России, «оружия»?

Газпрому нет никакого смысла идти на заключение такого соглашения. Время в вопросе о снабжении Европы газом работает на нашу страну. Тем в Европе, кто не стал отказываться от долгосрочного сотрудничества с Газпромом, газ продолжает идти по более чем благоприятным, особенно в сегодняшних обстоятельствах, ценам. Те, кто, пренебрегая социально-экономическими интересами своих стран и своих граждан, встал в вопросе об их снабжении газом на политическую позицию, пожинают плоды своего бездумного подхода.