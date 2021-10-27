Черкесск, 27 октября 2021, 13:19 — REGNUM В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, выехавшей в Сирию и вступившую в незаконное вооруженное формирование. Следственные органы объявили её в международный розыск, а суд заочно приговорил ее к заключению под стражу, сообщили 27 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону.
Как установлено, уроженка Прикубанского района Карачаево-Черкесии в 2012 году вылетела в Турцию, а оттуда попала в Сирию, где в силу своих религиозно-эктремистских взглядов вступила в незаконное вооруженное формирование.
Расследование дела продолжается, за совершенное преступление подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы.