Черкесск, , 13:19 — REGNUM В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, выехавшей в Сирию и вступившую в незаконное вооруженное формирование. Следственные органы объявили её в международный розыск, а суд заочно приговорил ее к заключению под стражу, сообщили 27 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Боевик Zoriah

Как установлено, уроженка Прикубанского района Карачаево-Черкесии в 2012 году вылетела в Турцию, а оттуда попала в Сирию, где в силу своих религиозно-эктремистских взглядов вступила в незаконное вооруженное формирование.

«Находясь в городе Ракка, разделяя религиозно-экстремистскую идеологию, вступила и приняла активное участие в деятельности вооружённого формирования, не предусмотренного законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации», — говорится в сообщении СКР по региону.

Расследование дела продолжается, за совершенное преступление подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы.