Кострома, , 15:28 — REGNUM Жителей Костромы просят решать проблему с получением QR-кодов не только в многофункциональных центрах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Очередь в МФЦ Дмитрий Тишинков

Напомним, из-за начала четвёртой волны коронавируса в Костромской области был принят ряд ограничений. Сейчас в общественные места граждан пускают исключительно с QR-кодами, подтверждающими наличие прививок против COVID-19 или перенесенную болезнь. Получить код можно только одним способом — в личном кабинете на портале Госуслуг. Люди, у которых нет возможности самостоятельно зарегистрироваться на портале или получить помощь близких могут решить этот вопрос в МФЦ.

В последние дни центры регистрируют большой наплыв посетителей — за 25 и 26 октября специалисты приняли 1806 граждан, желающих получить QR-код. Это количество практически идентично числу желающих, побывавших в МФЦ за всю прошлую неделю — 2275 человек.

Мощностей центра не хватает — людям приходится подолгу ждать своей очереди на улице. Костромичей просят обращаться за помощью не только в МФЦ — подтвердить учётную запись на портале Госуслуг можно во всех муниципальных Центрах регистрации граждан.

«Очереди как были, так и есть — посетителей очень много. Сейчас в приоритете на «Госуслуги» работают все окна, мы бросили на решение задачи людей из других структурных подразделений, например, из нашего информационно-аналитического центра. Причём такая проблема из-за высокой концентрации населения сложилась только в МФЦ Костромы, в области такого нет. Нельзя забывать, что у нас есть 209 других государственных услуг, для получения которых граждане записывались заранее. Я хочу напомнить гражданам, что подтвердить учётную запись на портале Госуслуг можно не только в МФЦ, но и во всех Центрах регистрации граждан в Костроме. Если горожане воспользуются советом, то очереди станут меньше, людям не придётся долго ждать своего часа на улице и переживать» , — пояснила заместитель директора МФЦ Костромской области Ольга Максименко .

Офисы многофункционального центра в Костромской области будут работать в том числе в нерабочие дни, установленные в России с 30 октября по 7 ноября. С подробным графиком работы специалистов можно ознакомиться на сайте учреждения.

Читайте ранее в этом сюжете: Пункты вакцинации в костромских ТЦ заработали в ежедневном режиме