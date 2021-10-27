Костромичей просят обращаться за QR-кодами не только в МФЦ
Кострома, 27 октября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Жителей Костромы просят решать проблему с получением QR-кодов не только в многофункциональных центрах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, из-за начала четвёртой волны коронавируса в Костромской области был принят ряд ограничений. Сейчас в общественные места граждан пускают исключительно с QR-кодами, подтверждающими наличие прививок против COVID-19 или перенесенную болезнь. Получить код можно только одним способом — в личном кабинете на портале Госуслуг. Люди, у которых нет возможности самостоятельно зарегистрироваться на портале или получить помощь близких могут решить этот вопрос в МФЦ.
В последние дни центры регистрируют большой наплыв посетителей — за 25 и 26 октября специалисты приняли 1806 граждан, желающих получить QR-код. Это количество практически идентично числу желающих, побывавших в МФЦ за всю прошлую неделю — 2275 человек.
Мощностей центра не хватает — людям приходится подолгу ждать своей очереди на улице. Костромичей просят обращаться за помощью не только в МФЦ — подтвердить учётную запись на портале Госуслуг можно во всех муниципальных Центрах регистрации граждан.
Офисы многофункционального центра в Костромской области будутработать в том числе в нерабочие дни, установленные в России с 30 октября по 7 ноября. С подробным графиком работы специалистов можно ознакомиться на сайте учреждения.