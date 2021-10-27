Красногорск, , 13:19 — REGNUM За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 41 человека. Такие данные следуют из статистики, приведенной 27 октября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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При этом за последние 24 часа COVID-19 смогли полностью победить 3004 жителей региона.

С начала пандемии на территории Подмосковья выявлено в общей сложности 507 883 случая заражения коронавирусом. Скончались 8595 человек. Выздоровели и выписались 435 996 человек.

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