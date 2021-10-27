Москва, , 13:17 — REGNUM Прошедшая торговая сессия 26 октября ознаменовалась для нефтяных котировок очередным обновлением трехлетних максимумов. Торги по нефти марки Brent закрылись на отметке в $86,42 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Добыча нефти Rosneft.ru

«При этом стоимость топлива доходила до $86,70 за баррель Brent, но вечером начала постепенно корректироваться после публикации данных по запасам сырой нефти в США от Американского института нефти.

Согласно отчету ведомства, запасы топлива увеличились на 2,32 млн баррелей, а сегодня, 27 октября, будет обнародован официальный доклад от минэнерго США.

При этом запасы нефти в Кушинге сокращаются очень быстро, так как нефтеперерабатывающие компании постепенно наращивают производство.

В фокусе инвесторов в ближайшее время будет оставаться напряженность вокруг энергетического кризиса в Европе и Китае, который провоцирует рост цен последние полтора месяца.

Также важными событиями будет наполнена следующая неделя: 3 ноября состоится заседание ФРС, а 4 ноября — ОПЕК+.

Кроме этого, некоторое давление продолжает оказывать инфляционная история и пандемия — в Пекине было зафиксировано максимально за восемь месяцев количество заражений, что, при распространении по стране, может закрыть Китай на некоторое время.

Предполагаемый коридор движения нефти на сегодня составляет $85−86,50 за баррель Brent», — считает эксперт.

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