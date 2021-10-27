Москва, , 13:16 — REGNUM Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев заразился коронавирусом, сообщила 27 октября председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Тем не менее он (Булаев) не может без работы. Даже из больницы по каждому поводу звонит, интересуется. Человек настолько в работе, что он, даже лежа на ковиде, не мог остановить свою озабоченность», — сказала Памфилова на онлайн-заседании ЦИК.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 36 582.

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Это превосходит показатели, обнародованные днём ранее, 26 октября. Тогда в России выявили 36 446 заражений. Суммарно в стране, по официальным данным, за период распространения заразился коронавирусом 8 352 601 житель.