Москва, 27 октября 2021, 13:16 — REGNUM Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев заразился коронавирусом, сообщила 27 октября председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 36 582.
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Это превосходит показатели, обнародованные днём ранее, 26 октября. Тогда в России выявили 36 446 заражений. Суммарно в стране, по официальным данным, за период распространения заразился коронавирусом 8 352 601 житель.