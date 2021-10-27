Таллин, , 13:12 — REGNUM С августа 2021 года полиция Эстонии выявила 30 поддельных справок об отрицательном результате теста на коронавирус и три ковид-сертификата. Об этом руководитель бюро охраны правопорядка Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер сообщил государственному телевидению ETV.

Сертификат о прививках Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Большинство поддельных справок об отрицательном результате теста на коронавирус обнаружили в Таллинском аэропорту, откуда люди пытались отправиться в зарубежное путешествие.

По словам Пыдера, во всех 33 случаях полиция начала производство, почти половина дел доведена до суда. «Это уголовное преступление, суд назначает за него штрафы от 250 до 500 евро», — отметил Пыдер.