Воронеж, 27 октября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Депутаты Воронежской городской думы приняли решение направить в адрес губернатора Александра Гусева инициативу об увеличении тарифов на жилищно-коммунальные услуги выше предельно допустимого уровня. Решение принято на заседании гордумы 27 октября.

Цитата из к/ф «Не горюй!» реж Георгий Данелия. 1968. СССР С протянутой рукой

Из 36 депутатов лишь четверо проголосовали против, двое воздержались, десять депутатов на заседании отсутствовали, уточняют «Вести-Воронеж».

В случае одобрения инициативы губернатором, с 1 июля 2022 года тарифы на услуги ЖКХ для жителей областного центра вырастут сразу на 9,1%, в том числе на отопление — на 9,6−11%, на воду и водоотведение на 4,5−15%. Рост тарифов продолжится в 2023 и в 2024 году — соответственно, на 8,2% и 6,6%.

В мэрии ранее заявили, что за счёт повышения тарифов планируется профинансировать исполнение компаниями-концессионерами инвестиционных программ.

Решение депутаты приняли на фоне сложной экономической обстановки и продолжающейся пандемии коронавируса, роста инфляции. По данным Воронежстата, за девять месяцев 2021 года уровень инфляции в Воронежской области составил 106,69%. Средняя зарплата в Воронежской области на август 2021 года составила 38 622,2 рубля, ее реальный уровень оказался ниже показателя августа 2020 года на 0,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году депутаты гордумы также предлагали согласовать предельный рост тарифов на ЖКУ на 6,8% против предельных 4%, однако тогда губернатор отклонил предложение депутатов. При этом в 2020 году предельный рост тарифов также оказался выше ранее заявленного — 7% вместо 2%.