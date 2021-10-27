София, 27 октября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Национальное агентство по доходам (НАД) Болгарии объявило о начале реализации самой масштабной за последние 10 лет программы по проверке финансовой документации крупнейших в стране магазинов и кафе. Об этом 27 октября сообщило Болгарское телевидение.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна В магазине

Согласно официальной информации, целью акции является выявление фактов мошенничества в налоговой сфере и обеспечение отдельным предприятием уплаты в государственный бюджет реального НДС. Предполагается, что в течение ближайшего месяца соответствующее инспектирование будет проведено в 10 000 торговых точках по всей стране. Группы государственного фискального контроля верифицируют платежные документа фирм-импортеров, универмагов оптовой и розничной торговли, а также стоковых бутиков.

«Сейчас многие болгарские предприниматели, закупающие товар за пределами Болгарии, оформляют его как «внутренний европейский импорт», не выплачивая в бюджет Болгарии соответствующих налогов, — отмечается в документе НАД. — При этом львиная доля импортируемого товара попадает на наш рынок из Турции и Китая. Подобной практике мошенничества будет положен конец».

Напомним, в ходе соответствующей программы будут также проверены тысячи местных кафе на предмет торговли нелегально ввезенной в Болгарию алкогольной и безалкогольной продукцией. Предполагается, что к нарушителям налоговых правил будут применены жесткие штрафные санкции.