Анкара, 27 октября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Урегулирование отношений Армении и Азербайджана является основным условием для нормализации отношений Анкары и Еревана. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт агентство Anadolu Ajansı.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Условия для построения прочного мира сейчас благоприятны, как никогда. В этом вопросе Армении необходимо продемонстрировать искреннюю волю к урегулированию проблем с Азербайджаном. Если она это сделает, не будет никаких препятствий для нормализации отношений Турции с Арменией», — сказал Эрдоган журналистам в ходе визита в Азербайджан.

Он добавил, что для восстановления отношений Еревана и Баку необходимо остановить и взаимно признать армяно-азербайджанскую границу. Эрдоган также заявил, что восстановление транспортных коридоров в Нагорном Карабахе откроет торговые возможности для всех стран региона.

Напомним, Эрдоган 26 октября посетил город Физули, который перешёл под контроль Баку в октябре 2020 года в ходе войны в Нагорном Карабахе. Турецкий лидер вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принял участие в открытии аэропорта.