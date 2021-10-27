Москва, , 13:05 — REGNUM В России полного отказа от наличных в ближайшее время не предвидится, однако стоит ожидать, что их количество может существенно сократиться с появлением цифрового рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

Цифровой рубль Центробанк РФ

«Последние несколько лет прослеживается общемировой тренд — доля наличных денег сокращается в связи с переходом на безналичный расчет, — сказала Кошелева. — Аналогичные тенденции наблюдаются и в России. Но в 2020 году мы наблюдали противоположную ситуацию. В условиях кризиса жители РФ стали забирать деньги из банков (в том числе в связи с низкими ставками по депозитам), что привело к рекордному росту наличных — было получено около 2,5 трлн руб.».

Однако при этом, как подчеркнула Кошелева, в 2021 году Россия стала лидером по темпам роста числа платежей с использованием банковских карт.

«Преимущество безналичных расчетов для граждан прежде всего состоит в удобстве оплаты, возможности контроля за финансами. Помимо этого, безналичная форма расчета ускоряет оборот средств, сокращает издержки наличного обращения денег. Полного отказа от наличных в ближайшее время не предвидится, однако стоит ожидать, что количество наличных может существенно сократиться с появлением цифрового рубля», — уточнила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России основными драйверами наличного оборота остаются палатки, киоски и рынки.

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