Таллин, , 13:04 — REGNUM Депутат Европарламента Марина Кальюранд заболела коронавирусом, несмотря на то, что полностью прошла курс вакцинации западной вакциной. Об этом сообщил эстонский портал stolitsa.ee со ссылкой на политика.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Кальюранд с пятницы, 22 октября, болеет коронавирусом, заболевание протекает относительно легко.

«Я приехала из Страсбурга в пятницу, и, поскольку все дети и внуки приехали к нам, я прошла быстрый тест прямо в аэропорту», — написала Кальюранд в социальной сети Facebook, отметив, что тест показал положительный результат.

По словам политика, она даже не хочет думать о том, что было бы, если бы не прошла тест: «Я могла бы заразить свою мать, мужа, детей и внуков, если бы пошла домой, не сделав тест».

По состоянию на утро 27 октября, в больницах Эстонии с коронавирусом находились 513 пациентов, при этом 365 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого течения COVID-19. Из них 256 (70%) не были вакцинированы, а у 109 (30%) был пройден курс иммунизации.

В течение суток в больницах Эстонии открыто 70 новых историй болезни.