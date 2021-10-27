Таллин, 27 октября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Депутат Европарламента Марина Кальюранд заболела коронавирусом, несмотря на то, что полностью прошла курс вакцинации западной вакциной. Об этом сообщил эстонский портал stolitsa.ee со ссылкой на политика.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Кальюранд с пятницы, 22 октября, болеет коронавирусом, заболевание протекает относительно легко.

«Я приехала из Страсбурга в пятницу, и, поскольку все дети и внуки приехали к нам, я прошла быстрый тест прямо в аэропорту», — написала Кальюранд в социальной сети Facebook, отметив, что тест показал положительный результат.

По словам политика, она даже не хочет думать о том, что было бы, если бы не прошла тест: «Я могла бы заразить свою мать, мужа, детей и внуков, если бы пошла домой, не сделав тест».

По состоянию на утро 27 октября, в больницах Эстонии с коронавирусом находились 513 пациентов, при этом 365 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого течения COVID-19. Из них 256 (70%) не были вакцинированы, а у 109 (30%) был пройден курс иммунизации.

В течение суток в больницах Эстонии открыто 70 новых историй болезни.