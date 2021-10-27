Москва, 27 октября 2021, 13:04 — REGNUM Президент России Владимир Путин 29 октября проведет переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Он прибудет в Россию с рабочим визитом, сообщили 27 октября в пресс-службе Кремля.
Главы двух стран обсудят двусторонние отношения, взаимодействие в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях и актуальные вопросы международной повестки.
Не исключено, что лидеры двух стран обсудят вопрос возобновления туристических потоков между Россией и Финляндией.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё 17 сентября провели телефонный разговор.
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