Москва, 27 октября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Законопроект о штрафах за нарушение запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии внесли в Госдуму депутаты во главе с Александром Жуковым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Предлагается установить наказание за нарушение запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы.

Санкции предусматриваются для граждан в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток; для должностных лиц — от 1 тыс. до 4 тыс. рублей; для юридических лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.

За совершение повторного правонарушения наказание ужесточается: для граждан — административный штраф в размере от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток; для должностных лиц — штраф в размере от 5 тыс. до 20 тыс. рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года; для юридических лиц — административный штраф в размере от 50 тыс. тысяч до 100 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.