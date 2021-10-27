Кишинёв, 27 октября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Российская компания «Газпром» предлагала Молдавии более выгодную газовую сделку в обмен на отказ Кишинёва от соглашения о свободной торговле с ЕС. Об этом пишет британская газета Financial Times, ссылаясь на источники.

Gazprom-neft.ru «Газпром»

В России якобы призвали Молдавию повременить с реформами энергетического рынка, которые бы усилили конкуренцию. Кроме того, Газпром предлагал Кишинёву скорректировать соглашение о беспошлинной торговле с ЕС и присоединении к Таможенному союзу ЕАЭС. За это российская сторона обещала Молдавии более дешёвый газ.

В Газпроме отказались комментировать соглашения Молдавии с другими поставщиками газа и отметили, что переговоры с контрагентом о продлении газового контракта компания ведёт «исключительно на коммерческих условиях».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре молдавский парламент объявил ЧП из-за энергетического кризиса. Такой режим позволяет властям быстрее закупать дополнительные объёмы газа и поддерживать давление в газопроводе.

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