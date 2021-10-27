Чебоксары, 27 октября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Чебоксарах сотрудницу полиции подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Квартира

Дело было заведено на основании материалов УФСБ по республике. Следствие полагает, что 13 октября 2021 года в Чебоксарах подозреваемая попыталась похитить у знакомого 3,3 млн рублей.

«Она ввела его в заблуждение относительно возможности оказания ею содействия в приобретении на данные средства четырёх двухкомнатных квартир», — считают в следственном управлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»). Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах жители продолжают попадаться на уловки мошенников, которые изобретают новые способы обмана доверчивых граждан, в том числе через портал оказания государственных и муниципальных услуг.

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