Тацинский район, Ростовская область, , 13:01 — REGNUM В Ростовской области финансовую помощь получат станичники, чьи дома оказались в июне в зоне подтопления. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Ливень

От ливневого дождя пострадали жители трёх населённых пунктов Тацинского района. Муниципалитет получит более 1 млн рублей на оказание единовременной материальной помощи людям, а также на предоставление финансовой помощи в связи с частичной утратой имущества первой необходимости.

Удар стихии почувствовали жители посёлков Жирнов и Новосуховый, а также станицы Тацинской. Ливень и ураганный ветер повредил дома, а также имущество сельчан.

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