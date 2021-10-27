Донецк, , 13:01 — REGNUM Новую, не увенчавшуюся успехом попытку атаковать нефтебазу в Донецке, предприняли Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом 27 октября заявил представитель Донецкой Народной Республики (ДНР) в подгруппе по безопасности в Донбассе Алексей Никоноров, его слова приводит представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Беспилотники Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня утром вооруженные формирования Украины при помощи БПЛА предприняли попытку подрыва нефтебазы в городе Донецке. Беспилотный летательный аппарат с прикрепленным взрывным устройством упал на одну из цистерн нефтебазы, но сразу не сдетонировал», — говорится в сообщении Никанорова.

Также он отметил, что после этого о произошедшем были проинформаированы представители СММ ОБСЕ для проведения фиксации террористического акта с украинской стороны, однако «при попытке обезвредить аппарат произошел взрыв».

Кроме того, Никоноров отметил, что удалось избежать жертв и масштабных последствий, являвшихся целью украинской стороны. При этом он напомнил, что до этого ВСУ предпринимали атаку госпредприятия «Топливная компания «Нефтебаза», которая находится густонаселенном Кировском районе Донецка, 11 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из-за обстрела со стороны силовиков Украины два населенных пункта в Тельмановском районе, которые находятся под контролем ДНР, остались без электроснабжения.