Париж, 27 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) включила КНДР в так называемый «черный список» стран, не соблюдающих международные нормы, связанные с денежными потоками, генерируемые от преступной деятельности и направленных на финансирование терроризма. Об этом 26 октября сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей финансового комитета Южной Кореи.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг КНДР

Данное решение было принято в ходе недавнего пленарного заседания в Париже.

Известно, что организация продолжает включать КНДР в «черный список» с 2011 года.

Отмечается, что страны из «черного списка», в числе которых КНДР и Иран, фактически подпадают под запрет на проведение финансовых операций с членами ФАТФ.

В «серый список», который включает в себя страны со стратегическими недостатками в сфере противодействия отмыванию денег, вошли 23 страны, включая Иорданию, Мали и Турцию.