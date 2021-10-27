Москва, 27 октября 2021, 12:59 — REGNUM Заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении «вернуть» Крым являются территориальными притязаниями к России, заявил 27 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что решение апелляционного суда Амстердама, ранее постановившего, что вывезенное из музеев Крыма зимой 2014 года в Нидерланды скифское золото принадлежит Украине, является справедливым.
Также Зеленский высказал надежду на то, что вначале Киев вернет себе золото скифов, «а потом и Крым».
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