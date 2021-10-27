Сухой Лог, Свердловская область, 27 октября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Житель Сухого Лога Свердловской области пытался дать взятку полицейским. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Свердловчанин весной 2021 года решил поехать за добавкой алкоголя после того, как у него закончилось пиво. Мужчину не смутило ни отсутствие прав, ни состояние алкогольного опьянения.

В этот день удача не сопутствовала горе-водителю. По дороге в магазин его остановили сотрудники ГИБДД. Понимая, что избежать наказания ему не удастся, предприимчивый свердловчанин попытался дать стражам порядка взятку в размере 12 тысяч рублей.

Стоит отметить, что при себе мужчина имел лишь две тысячи. Остальное он обещал привезти из дома.

Сотрудники полиции от взятки отказались и вызвали своих коллег, которые зафиксировали действия подсудимого.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки). Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.