Варшава, 27 октября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда 27 октября посетит Париж с рабочим визитом. Он встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце. Об этом передает пресс-служба польского лидера.

Fakt.pl Анджей Дуда

Сообщается, что переговоры в Париже будут касаться польско-французского сотрудничества в экономических вопросах, включая энергетику.

«На первый план выходит вопрос о ядерной энергетике. Недавно французский концерн EDF представил польскому правительству предварительное, ни к чему не обязывающее предложение о строительстве от 4 до 6 ядерных реакторов в 2−3 местах», — говорится в сообщении.

Также на встрече президентов Анджея Дуды и Эммануэля Макрона будут обсуждаться вопросы сотрудничества в рамках Европейского союза и политики безопасности. Лидеры также обсудят вопросы защиты границ ЕС.

Напомним, в 2022 году Франция будет председательствовать в Совете Европейского союза. В прошлый четверг премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в кулуарах Европейского совета в Брюсселе. После саммита Макрон заявил, что Европа ждёт от Польши «конкретных жестов», которые, по его словам, могли бы разрешить спор Брюсселя с Варшавой о верховенстве права.