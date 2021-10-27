27 октября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что министерство экономики Германии пришло к выводу, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» не поставит под угрозу безопасность поставок топлива в ФРГ и ЕС.

Мирослава Романенко, , 19:42 — REGNUM Министерство экономики Германии пришло к выводу, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» не поставит под угрозу безопасность поставок топлива в ФРГ и ЕС. Об этом говорится в заявлении министерства экономики Германии.

Северный поток Иван Шилов © ИА REGNUM

Новость обсудили читатели украинского телеграм-канала Klymenko Time. Многие не понимают, почему Европа тянет с сертификацией «Северного потока — 2», тем более что не за горами зима и похолодание.

«Да ладно. Не может быть, что не угрожает», — отреагировал Александр.

«Душка мороз их сильно ускорит», — добавил Олег.

«Всё грамотно и красиво в обход Украины, пусть теперь кусают локти, надеюсь, зимой не замёрзнут», — пишет Максим Л.

Украинский транзит газа Gazprom.ru

«А Украину к сертификации допустили?» — поинтересовался Евгений.

«Да они ничего не решают, они могут только в «замочную скважину» посмотреть», — ответила Евгению Alisa Fox.

«Здесь дело такое, чем позже поставят точку, тем лучше. Безальтернативность СП-2 станет ясна даже школьникам ЕС», — отметил Gena P.

«Какой-то идиотизм, если честно… Почему нельзя до строительства или хотя бы уже во время оного согласовывать все теоретические вопросы, анализы надёжности, экономические безопасности и тому подобное??? А когда построили, то должны только провести испытания на практике, и вперёд! Ну это же логично! Иначе получается, что построили, а потом кто-то говорит… анализ надёжности не подходит, забирайте назад свои трубы! Так, что ли…» — не понимает Olegapx.

«Ну и… [конец] Европе к новому году, ВСУ провоцирует конфликт, труба ещё не запущена, Россия просто прикрутит вентиль, так как Украина ненадёжный транзитёр, и всё, конец, кина не будет», — пишет 3475 Pavel.

«Как минимум это сделать и надо, чтобы не начинать активные боевые действия. Пусть просто Украина замёрзнет», — ответил ему Сергей С.

«Из-за такой бюрократии сами же и страдают. Сами придумали спотовые рынки вместо долгосрочных контрактов. Запустят «Северный поток — 2», цены и на спотовых рынках упадут вполовину», — считает Сергей С.

Газ Yatec.ru

«Интересно, что на кону, если Европа даже готова заморозить своих людей?» — задалась вопросом Юля.

«На кону долгосрочные контракты… Именно из-за них и происходит эта *рень. РФ хочет долгосрочных, а Европа коротких (краткосрочных — М. Р.), думает, что сможет потом подешевле где-то урвать газ. Или американцы запретили и пообещали свой, но когда-нибудь потом. Украине тоже выгодно долгосрочные контракты, мы на Европу должны жать, а не на РФ», — ответила Юле Alisa Fox.

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Напомним, ранее старший советник Госдепа США Амос Хохштейн заявил, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» Германией и Еврокомиссией может затянуться до марта 2022 года.