Ярославль, 27 октября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Олег Ненилин заявил, что проекты городского благоустройства должны согласовываться с муниципальными депутатами. Иначе это выглядит наплевательством на жителей города. Свою позицию он высказал на депутатских слушаниях по рассмотрению муниципальных программ на следующий год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Олег Ненилин

После доклада директора департамента городского хозяйства Ярославля Ярослава Овчарова, депутат уточнил у чиновника информацию насчёт ремонта конкретной дороги по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» — улицы Слепнёва. При этом жители и депутаты просили отремонтировать подъезд к школе, которая находится рядом. Но директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров не смог ответить, будет сделан ремонт подъезда или нет.

«Это только одна улица Слепнёва, а дублёр, который мы на самом деле ждали не в рамках БКД, а в рамках межквартальных проездов, потому что дублёр Слепнёва идёт к 18-й школе. И, соответственно, когда мы просили делать дублёр, мы просили посмотреть возможность обустройства парковочных мест около школы, потому что там очень тяжёлая ситуация с точки зрения безопасности. И в итоге у нас всё бегом-бегом-бегом», — высказался депутат.

Олег Ненилин предложил брать пример с Москвы и все проекты городского благоустройства согласовывать с муниципальными депутатами.

«В Москве ни один проект, касающийся благоустройства территории, не запускается в работу без согласования с муниципальным депутатом. Поэтому я считаю, что нужно к такой практике приходить. Нет визы депутата на проектной документации, на техническом задании, значит нечего и запускать. Дайте нам два-три дня хотя бы, мы не будем держать ваши проекты, но чтобы мы понимали и если у нас есть какие-то предложение — будьте добры, рассмотрите возможность их принятия в техническом решении. Поэтому я прошу всё-таки не оставлять этот вопрос, а сейчас дать рекомендацию каким образом мы организуем взаимодействие. Не хочется получить проезд, который не будет соответствовать требованиям и желаниям жителей. Мы мэра слышим позицию о том, что главное жителей слышать, а сейчас мы говорим: да наплевать на жителей, мы ничего не успеваем, поэтому быстренько сделаем, а там как получится», — завершил свою речь депутат.

Председатель муниципалитета Артур Ефремов поддержал идею Ненилина. Мэрия свою позицию не обозначила.