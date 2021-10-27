Ярославль, 27 октября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Олег Ненилин заявил, что проекты городского благоустройства должны согласовываться с муниципальными депутатами. Иначе это выглядит наплевательством на жителей города. Свою позицию он высказал на депутатских слушаниях по рассмотрению муниципальных программ на следующий год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
После доклада директора департамента городского хозяйства Ярославля Ярослава Овчарова, депутат уточнил у чиновника информацию насчёт ремонта конкретной дороги по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» — улицы Слепнёва. При этом жители и депутаты просили отремонтировать подъезд к школе, которая находится рядом. Но директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров не смог ответить, будет сделан ремонт подъезда или нет.
«Это только одна улица Слепнёва, а дублёр, который мы на самом деле ждали не в рамках БКД, а в рамках межквартальных проездов, потому что дублёр Слепнёва идёт к 18-й школе. И, соответственно, когда мы просили делать дублёр, мы просили посмотреть возможность обустройства парковочных мест около школы, потому что там очень тяжёлая ситуация с точки зрения безопасности. И в итоге у нас всё бегом-бегом-бегом», — высказался депутат.
Олег Ненилин предложил брать пример с Москвы и все проекты городского благоустройства согласовывать с муниципальными депутатами.
«В Москве ни один проект, касающийся благоустройства территории, не запускается в работу без согласования с муниципальным депутатом. Поэтому я считаю, что нужно к такой практике приходить. Нет визы депутата на проектной документации, на техническом задании, значит нечего и запускать. Дайте нам два-три дня хотя бы, мы не будем держать ваши проекты, но чтобы мы понимали и если у нас есть какие-то предложение — будьте добры, рассмотрите возможность их принятия в техническом решении. Поэтому я прошу всё-таки не оставлять этот вопрос, а сейчас дать рекомендацию каким образом мы организуем взаимодействие. Не хочется получить проезд, который не будет соответствовать требованиям и желаниям жителей. Мы мэра слышим позицию о том, что главное жителей слышать, а сейчас мы говорим: да наплевать на жителей, мы ничего не успеваем, поэтому быстренько сделаем, а там как получится», — завершил свою речь депутат.
Председатель муниципалитета Артур Ефремов поддержал идею Ненилина. Мэрия свою позицию не обозначила.