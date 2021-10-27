Самара, , 13:02 — REGNUM Причины пожара в частном доме, в результате которого погибли двое мужчин, устанавливают в Самарской области. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Дом после пожара Kaluga.sledcom.ru

По версии следствия, ночью 26 октября текущего года после тушения пожара в частном доме в селе Большая Черниговка, были обнаружены тела двух мужчин 1954 и 1966 годов рождения.

«В ходе пожара произошло обрушение фрагмента крыши жилого дома, в результате чего мужчины получили многочисленные телесные повреждения», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку. Им предстоит установить все обстоятельства происшествия. Уже назначены все необходимые пожарно-технические и медицинские исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре в сгоревшей квартире дома обнаружено тело женщины.