Ташкент, 27 октября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Импорт товаров в Узбекистан вырос на 18,7% — до 17,8 миллиардов долларов, что практически соответствует доковидному периоду в 2019 году. Об этом сообщает Государственный комитет по статистике Узбекистана.

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В сообщении говорится, что основную долю в структуре импорта занимают машины и транспортное оборудование — 33,5%, промышленные товары — 18,3%, химические вещества и аналогичная продукция — 13,8%.

Отмечается, что резко увеличился импорт зерновых и продуктов в страну (до 568,1 миллионов долларов), сахара и изделий из сахара и мёда (до 294,3 миллионов долларов), напитков (до 38,7 миллионов долларов), табака и табачных изделий (до 21,4 миллионов долларов).

Кроме того, сообщается о росте поставок в Узбекистан электроэнергии — до 95,2 миллионов долларов (рост на 6,4%), нефти и нефтепродуктов — 707,5 миллионов долларов (на 22,3%), металлических руд и лома — до 429,1 миллионов долларов (в 2,2 раза), растительного масла и жиров — до 245 миллионов долларов (36,8%), медицинской и фармацевтической продукции — до 1,07 миллиардов долларов (36,9%), чугуна и стали — до 1,4 миллиардов долларов (35,7%), текстильной пряжи, ткани и готовых изделий — до 273,4 миллионов долларов (30,9%).