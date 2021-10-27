Ростов-на-Дону, , 12:55 — REGNUM В Ростовской области второй день подряд растёт число дважды привитых от COVID-19. Об этом сообщается на сайте донского правительства 27 октября.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 1 млн 627,76 тыс. человек (+ 602 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 585,55 тыс. человек (+ 6 068 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области работникам предоставят выходные на вакцинацию от COVID-19. Соответствующие изменения внесены в постановление донского правительства № 272.

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