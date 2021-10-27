Лондон, , 12:51 — REGNUM Система автоматического определения офсайда в футболе готова к работе. Об этом 27 октября сообщает The Times.

Футбольное поле jarmoluk

По информации издания, компания-разработчик Hawk-Eye сообщила Международной федерации футбола (ФИФА) о готовности системы. Её могут начать использовать уже на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Отмечается, что ФИФА планирует предоставить информацию о результатах разработки системы на заседании технических и футбольных комиссий Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

Система автоматического обнаружения положения «вне игры» Hawk-Eye отправляет мгновенное сообщение помощнику судьи (VAR), который принимает решение о наличии офсайда.

Как сообщало ИА REGNUM, глава отдела ФИФА по глобальному развитию Арсен Венгер заявил, что на ЧМ-2022 могут внедрить технологию автоматического определения положения «вне игры».

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