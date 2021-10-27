Кишинёв, , 12:51 — REGNUM Сотрудники Таможенной службы Молдавии в аэропорту Кишинёва задержали женщину, которая хотела вывезти из страны скрипку работы мастера Антонио Страдивари. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь ведомства Олеся Пушкашу.

Скрипка Pexels

«У женщины, которая направлялась в Россию, был при себе документ, подтверждающий, что это скрипка работы Страдивари. Начато расследование», — сказала Пушкашу.

Она отметила, что в документе также была указана стоимость скрипки — €2 млн. Инструмент отправили на экспертизу. Женщину, которая везла скрипку допрашивают. Её решили проверить из-за странного поведения в аэропорту. Если подтвердится, что скрипка действительно была создана Страдивари, то её нельзя будет вывозить из Молдавии.

Стоит отметить, что в мае 2018 года украинские пограничники задержали гражданина Молдавии, который пытался вывезти с Украины ряд предметов антиквариата. Среди них была скрипка, изготовленная Страдивари.