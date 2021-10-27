Москва, , 12:49 — REGNUM Исходя из роста случаев COVID-19 в России, граница Финляндии останется закрыта до конца 2021 года. В этом уверены представители туристического бизнеса, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Эксперты считают, что финские власти вряд ли признают российские вакцины. В Финляндию пустят обладателей вида на жительство, обладателей недвижимости, а также привитых иностранными вакцинами.

Если разрешат въезд всем гражданам РФ, то придется сдавать ПЦР-тест и сидеть на карантине до получения его результата. По их мнению, открытие границ Финляндии для российских туристов — это на 99% тема только 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Финляндии продлило решение об ограничении на передвижение на границе с Россией до 7 ноября 2021 года.

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