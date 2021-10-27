Джакарта, 27 октября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что развитие инфраструктуры — это один из секторов сотрудничества Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с Японией, сообщает Kompas.

(сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia Президент Индонезии Джоко Видодо

Япония — крупнейший партнер АСЕАН в области инфраструктуры.

По имеющимся данным, у Японии есть несколько текущих проектов на сумму $259 млрд в нескольких странах АСЕАН, включая Индонезию.

«Партнерство с частным сектором Японии также важно, особенно с точки зрения передачи знаний и технологий, а также мобилизации финансирования», — заявил президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезииприсутствовал на 9-м саммите АСЕАН-США, который проходил в онлайн формате.

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