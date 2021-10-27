Кишинёв, 27 октября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Природный газ для поддержания давления в газотранспортной сети дали энергетикам Молдавии в долг Украина и Румыния. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба газотранспортной компании «Молдоватрансгаз».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

"Украина предоставила в долг природный газ для балансировки нашей газотранспортной системы, и Республика Молдова сможет использовать предоставленные ресурсы до 31 октября 2021 года. Румыния также предоставила свою поддержку, оказав существенную помощь в обслуживании системы передачи природного газа нашей страны», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что Молдавия вернет этот долг тогда, когда в стране будет необходимое количество газа для обеспечения его непрерывной передачи и для внутреннего потребления. При этом объем взятого в долг газа не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новый тендер компании Energocom на поставку в Молдавию 1 млн кубометров природного газа выиграла голландская компания Vitol.