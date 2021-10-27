Минск, , 12:46 — REGNUM Ещё две группы граждан из числа тех, кто пользуется популярным мессенджером Telegram, признаны в Белоруссии экстремистскими. Сообщение об этом опубликовано 27 октября в телеграм-канале МВД Белоруссии.

Здание МВД Белоруссии (сс) Anna Chervonets

В ведомстве отметили, что признали экстремистским формированием группы граждан, которые ведут экстремистскую деятельность через телеграм-канал «Мая краiна Беларусь» («Моя страна Белоруссия») и телеграм-чата «Я выхожу/МКБ».

Деятельность этих формирований запрещена, подчеркнули в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусское МВД обнародовало список признанных экстремистскими формирований. Среди них — сайт с перечнем чатов оппозиции и оппозиционная инициатива «Рабочее движение».

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