Москва, 27 октября 2021, 12:45 — REGNUM Пока не была проведена кампания по раздаче паспортов граждан России в ЛНР и ДНР (а их уже сотни тысяч), то работали весы — как защитить русскоязычных граждан Украины, которые выбрали ЛДНР, но не навредить интересам граждан России (санкции и т. д.). Это и было стратегией Кремля с 2014 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, беспилотный аппарат Bayraktar турецкого производства впервые использован в бою Вооружёнными силами Украины в Донбассе.