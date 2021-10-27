Москва, 27 октября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Пока не была проведена кампания по раздаче паспортов граждан России в ЛНР и ДНР (а их уже сотни тысяч), то работали весы — как защитить русскоязычных граждан Украины, которые выбрали ЛДНР, но не навредить интересам граждан России (санкции и т. д.). Это и было стратегией Кремля с 2014 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

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«Теперь таких весов больше нет. По обе стороны границы Россия — Украина отныне живут граждане нашей страны, и они, кстати, месяц назад голосовали за депутатов Госдумы, подтвердив свои гражданские права.

И власти Российской Федерации обязаны их защищать. Обязаны, так написано в Конституции РФ.

Мы накануне исторического справедливого выбора или исторического позорного унижения», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, беспилотный аппарат Bayraktar турецкого производства впервые использован в бою вооружёнными силами Украины в Донбассе.