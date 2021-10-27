Иркутск, , 12:45 — REGNUM По данным оперативного штаба на 26 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5393 человек, причём 27 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 120 313 человек (+449 за сутки). Госпитализирован 4681 (+60 за сутки).

Выздоровели 106 249 пациентов (+193 за сутки). Ещё 480 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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