Екатеринбург, , 12:45 — REGNUM В Свердловской области за последние сутки зарегистрировали 32 летальных исхода по причине коронавирусной инфекции. Об этом 27 октября сообщает оперштаб.

Коронавирус

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С начала пандемии жертвами заболевания стали 7350 свердловчан.

В COVID-центрах на сегодняшний день находятся 992 пациента в тяжелом состоянии. Из них 482 гражданина подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 9273 свердловчан медики оценивают как тяжелое.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в регионе за сутки зафиксировали 674 новых случая заражения коронавирусом.