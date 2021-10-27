Ташкент, 27 октября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. За девять месяцев текущего года экспорт товаров из Узбекистана составил свыше 10,3 миллиардов долларов, что на 17,2% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом 27 октября сообщает Государственный комитет по статистике Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«В структуре экспорта 82,2% занимают, в основном, промышленные товары (30,3%), пищевые продукты и живых животных (8,9%), химические вещества и аналогичная продукция (7,2%)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в сентябре власти Узбекистана не продавали золото из-за падения котировок. При этом, реализация газа принесла стране за девять месяцев 515,5 миллионов долларов, что на 42,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Упали на 11,7% и поставки овощей и фруктов — до 627,8 миллионов долларов.

«Объёмы экспорта текстильной пряжи, ткани и готовых изделий опередили золото и составили более 1,62 миллиардов долларов (рост на 71,6%), одежды — 489,3 миллионов долларов (рост 28,1%), автомобилей — 285,7 миллионов долларов (в 2,1 раза), цветные металлы — 1,15 млрд долларов (на 60,4%)», — говорится в сообщении.