Уфа, 27 октября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Жителя Стерлитамака обвинили в убийстве двух человек из-за ревности. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Jo Naylor Убийство

По версии следствия, ночью с 27 на 28 февраля текущего года фигурант уголовного дела со своей 40-летней сожительницей гостили у своего 62-летнего знакомого.

В материалах уголовного дела указано, что в ходе распития алкоголя обвиняемый приревновал свою сожительницу к хозяину дома и нанес последнему и сожительнице смертельные удары.

«После содеянного, в связи с нахождением в состоянии алкогольного опьянения, мужчина уснул, а когда проснулся и обнаружил тела потерпевших, сообщил в полицию, дождался стражей порядка на месте происшествия и сознался в содеянном», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту в отношении 33-летнего жителя города Стерлитамака было возбуждено уголовное дело. В ближайшее время материалы дела будут направлены в Верховный суд Башкирии для рассмотрения по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии мужчину обвинили в убийстве своего отца-инвалида.