Екатеринбург, , 12:42 — REGNUM В Свердловской области на 26 октября было выявлено еще 674 носителя коронавируса. Из них 186 приходятся на Екатеринбург, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Суточный показатель заразившихся коронавирусом вырос на 21. Днем ранее было зафиксировано 653 случая.

С начала пандемии в регионе выявили 154 564 случая заражения. Оправились от болезни 140 009 свердловчан. По причине коронавирусной инфекции умерли уже 7350 человек.

Напомним, власти Свердловской области ужесточают антиковидные меры. Неделя с 30 октября по 7 ноября объявлена нерабочей.