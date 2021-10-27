Тегеран, 27 октября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Москва призывает соседей Афганистана не допустить военного присутствия американских сил и НАТО на своей территории, заявил 27 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Призываем стран-соседей Афганистана не допустить военного присутствия на своей территории сил США и НАТО, которые планируют переместиться туда после ухода с афганской земли», — сказал министр на встрече стран-соседей Афганистана (РФ, КНР, Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан), которая проходит 27 октября в Тегеране.

Как сообщало ИА REGNUM, временное правительство Афганистана, сформированное радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не признало ни одно из государств мира.

Вместе с тем ранее иранский министр иностранных дел Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что его страна продолжит поддерживать связь со всеми политическими силами в Афганистане. Диалог с афганскими радикалами постепенно налаживает и Китай.