Новосибирск, , 12:39 — REGNUM В Новосибирскую область поступила крупнейшая с начала пандемии коронавируса партия кислородных концентраторов. Оборудование для инфекционных госпиталей приобретено на средства регионального бюджета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кислородных концентратор Правительство Новосибирской области

В правительстве области уточнили, что данная партия — резерв на случай ухудшения эпидемической ситуации.

Отмечается, что министерство здравоохранения Новосибирской области держит на особом контроле обеспечение кислородом инфекционных госпиталей. В больницах, где развернуты госпитали, с начала пандемии оборудовали дополнительно 1 001 стационарную точку подключения кислорода. Всего в стационарах региона, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию и установленным диагнозом, возможностью централизованного снабжения кислородом обеспечены уже 2052 койки. В настоящее время работы по монтажу газификаторов и дополнительных кислородных точек ведутся в пяти медицинских учреждениях, до конца 2021 года к системе подачи кислорода будут подключены ещё 222 койки.

Напомним, что предшествующую крупную партию кислородных концентраторов в количестве 300 приборов регион закупил летом 2021 года, а в 2020 году — 827 концентраторов.