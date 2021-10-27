Москва, , 12:38 — REGNUM В России в III квартале 2021 года число выявленных фальшивых банкнот и монет сократилось на 39,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщается на сайте Центробанка РФ.

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Всего за январь-сентябрь обнаружено 8981 штука поддельных банкнот — больше всего пятитысячных — 6730 штук, номиналом 1000 рублей —990 шт. и номиналом 2000 рублей — 1070 шт. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей — три шт.

Также выявлено 833 фальшивых банкнот иностранных государств. Большинство подделок среди долларов США — 794 шт.) преимущественно банкноты номиналом $100. Поддельных банкнот евро обнаружено 30 штук, китайских юаней — девять шт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в банковской системе РФ было обнаружено 48 тыс. 293 поддельных денежных знака Банка России.

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