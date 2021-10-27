Тбилиси, , 12:37 — REGNUM К мониторингу состояния здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в заключении в тюрьме в Рустави, подключится центр реабилитации жертв пыток «Эмпатия». Об этом агентству «Интерпрессньюс» 27 октября сообщила руководитель организации Мариам Джишкариани.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В центр обратился адвокат Саакашвили — Ника Гварамия. Он заявил, что не доверяет собранному с участием властей консилиуму, который оценивает состояние здоровья экс-президента.

«Разумеется, на основе обращения мы изучим материалы дела и будет выделена группа соответствующих экспертов, будет проведена экспертиза по международным стандартам», — сказала Джишкариани.

Она отметила, что после анализа ситуации центр даст рекомендации, касательно содержания Саакашвили.

Напомним, Саакашвили прибыл Грузию перед первым туром выборов в органы самоуправления. Его задержали 1 октября. Экс-президент объявил голодовку и заявил, что его освобождение зависит от победы оппозиции во втором туре выборов, который пройдёт 30 октября. Арест Саакашвили даёт повод для его сторонников постоянно проводить акции протеста и обвинять власти в «политическом преследовании» экс-президента.

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