Москва, 27 октября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В России основными драйверами наличного оборота остаются палатки, киоски и рынки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Егор Кривошея.

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«Помимо этого, важную роль играет сфера услуг, особенно от ИП и малого бизнеса, где остаются пока те предприниматели, что не принимают безналичную оплату, — сказал Кривошея. — Однако их мало — всего около 10% предприятий малого и среднего бизнеса сейчас не принимают безналичную оплату. Большую роль играет не столько инфраструктура приема, сколько, скорее, сила привычки клиента использовать наличные, которую можно изменить более современными инструментами (например просвещением населения и отдельных сегментов МСБ о доступности безналичной оплаты, в том числе через современные инновационные решения, такие как mPOS или СБП)».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что большинство людей, отказывающихся от безналичных расчетов, делают это в силу привычки.