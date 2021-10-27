Москва, 27 октября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Большинство людей, отказывающихся от безналичных расчетов, делают это в силу привычки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Егор Кривошея.

(сс) CWitte Деньги

«Большинство людей, которые отказываются от безналичной оплаты сегодня, делают это из-за привычки. Также есть те, кто не доверяет банкам или технологиям. При этом, несмотря на то, что таких пользователей больше среди взрослого населения, нельзя сказать, что это только поколенческая привычка, — сказал эксперт. — Скорее, мы перешли к этапу, где люди осознанно отказываются от инноваций, и убедить их традиционными аргументами может быть сложно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кривошея рассказал, будет ли в РФ сокращаться чисто тех, кто использует только наличные формы расчетов.